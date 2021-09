jeudi 2 septembre 2021 • 154 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM-(Dakar) Après l'installation de la grande coalition pour faire face au régime de Macky Sall, Ousmane Sonko doit aussi régler les guerres de positionnement au sein de son parti. A l'approche des élections locales, PROS doit faire taire les égos. C'est le cas dans la cité religieuse de Médina Baye. Depuis quelques semaines la situation qui prévaut à Pastef Kaolack est délétère.

Compte tenu du statut spécial de la cité et de la complicité de la localité, le Président Ousmane Sonko est tenu de ne pas prendre cette situation à la légère. Tout a commencé par une histoire de cellule qui enfreint les textes du parti.

<<On nous a amené un militant du nom de Fadilou Kaïta. Il s'est présenté comme membre à part de Pastef et installait une cellule à Medina Baye. Nous qui sommes de Medina, nous portons à votre attention que le nommé Fadilou Kaïta n'est pas de la localité. Il n'y a rien qui le relie à Medina Baye>>, a dénoncé Cheikh Ahmed Tidiane Biteye, membre de PASTEF MEDINA BAYE.

<<Je tiens a rappelé que dans les textes du parti l'installation d'une cellule dans un quartier, la cellule mère doit être invitée pour pour une possible cohabitation. Et rien de ceci n'a été respecté. Ce qui constitue une violation flagrante des textes du parti. Pendant ce temps, la coordonnatrice de la cellule de Medina Baye s'est adressée par écrit au coordonnateur pour dénoncer les magouilles autour de la personne de Fadilou Kaïta qui constituent une violation manifeste de nos textes>>, fait-il savoir.

<< On a adhéré à Pastef parce que nous ne supportons pas l'injustice. Ce que nous combattons à l'externe nous n'allons pas l'accepter à l'interne>>, ajoute-t-il.

Il interpelle ainsi l'arbitrage des instances de PASTEF. <<Nous allons à des phases cruciales et nous n'avons pas besoin de division. Ce qui sont dans les instances suprêmes ont intérêt à arbitrer cette situation de manière équitable. Ce Fadilou Kaïta sorti de nul part ne fera que semer le désordre à Medina Baye qui constitue un statut spéciale>>, a-t-il conclu.