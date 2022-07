mercredi 13 juillet 2022 • 381 lectures • 0 commentaires

iGFM- Fils du défunt milliardaire, Yamar Fall, un riche homme d'affaires qui a investi dans les mines, Alioune Badara Fall est l'un des principaux gérants du legs de son papa, dont la Société africaine de sondage et d'injection de forage (Sasif). On peut aisément dire que l'homme est cousu d'or.

Parallèlement à la gestion de l'entreprise familiale, Alioune Badara Fall est rapporteur au Conseil économique social et environnemental (Cese) dans le domaine des mines et de la géologie. Le nouveau Dg d'Air Sénégal comptabilise plus de 30 années d'expérience dans le milieu de l'aviation civile. Il est membre fondateur et premier président du Syndicat des pilotes de ligne sénégalais, avec les pilotes à la retraite Emmanuel Badji, Emmanuel Ndongue et Cheikh Seck, actuel directeur exploitation Air Sénégal.



«C'est un fédérateur. Il a l'avantage de connaître tout le personnel et il n'est pas venu pour se faire de l'argent. Parce qu'il est issu d'une famille à l'abri du besoin. Il peut redresser la boîte en compressant le personnel, revoir certaines lignes, les contrats de location d'avion etc.», souhaitent ses nouveaux collaborateurs à la tête d'Air Sénégal.