iGFM - (Dakar) Malgré une maladie rare, Ghanim Al Muftah fait preuve d'une résilience impressionante. Il a logiquement été la star de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

S'il fallait retenir un moment de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, c'est bien la présence d'un certain Ghanim Al-Muftah, ce célèbre youtuber qatari, né avec un syndrome rare, le syndrome de régression caudale (CDS). Une rare maladie congénitale qui se caractérise par une absence de vertèbres. Chez ce dernier, il manque la partie inférieure de la colonne vertébrale qui est impliquée dans le développement et la croissance des hanches, des jambes et du coccyx.

Son incidence est de 1 à 5 cas pour 100.000 naissances. Au Qatar, Ghanim est considéré comme un symbole de persévérance, une inspiration pour toute une génération, étant donné sa capacité à surmonter tout obstacle lié à sa condition physique.

Né en 2002, ce jeune homme de 20 ans est reconnu partout aux Emirats. Sa passion : les sports extrêmes ! Il souhaite également obtenir un diplôme en sciences politiques afin de poursuivre une carrière diplomatique.

Présent tout de blanc vêtu lors de la cérémonie d'ouverture aux côtés de l'acteur Morgan Freeman, le narrateur du spectacle créé par Marco Balich, Ghanim Al-Muftah aura véritablement été la star de la cérémonie. Lors de son arrivée sur le terrain pour la cérémonie d'ouverture, Morgan Freeman a fait valoir le message qu'"avec un respect mutuel, nous pouvons vivre ensemble. Avec la tolérance et le respect, nous pouvons vivre sous un même toit".

Il se considère comme le "plus jeune entrepreneur du Qatar"

Ghanim al Muftah est également impliqué dans le travail social. Les Nations unies l'ont choisi comme conférencier officiel et plusieurs fondations œuvrant au soutien des personnes atteintes de maladies rares, Gharissa Ice Cream, Association of Ghanim et Ghanim AlMuftah Foundation, lui appartiennent.

En effet, le jeune homme, qui se considère comme "le plus jeune entrepreneur du Qatar", a lancé sa propre marque de glaces en suivant la recette de sa mère.

Passionné de football, Ghanim a été promu ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar, ce qui lui a permis de rencontrer des stars du ballon rond comme David Beckham qui est également un ambassadeur de la compétition.

Un quotidien raconté sur ses réseaux sociaux

Véritable star des réseaux sociaux avec notamment plus de 3 millions de followers sur Instagram, Ghanim ne cache rien de son quotidien et des difficultés qu'il a à vivre avec son handicap.

Une vidéo sur laquelle il montre comment il fait pour entrer dans sa voiture atteint aujourd'hui plus de 10 millions de vues sur TikTok.

Grâce à son état d’esprit toujours positif et l'humour qu'il peut mettre dans certaines de ses vidéos, Ghanim Al-Muftah est devenu un véritable exemple au fil des années. Son apparition lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde dimanche devrait encore plus assurer sa légende.