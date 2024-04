mardi 2 avril 2024 • 3029 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) L'identité du nouvel aide de camp du Président sénégalais, Bassirou Diomaye FAYE, a été dévoilée, ce mardi, après l'investiture de ce dernier.

Le colonel Pape Birane Dièye, ancien chef de cabinet du chef d’état-major général des armées sénégalaises, est le nouvel aide de camp du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises.



Le colonel Dièye remplace à ce poste le général Meissa Cellé Ndiaye.



Le nouvel aide de camp du président de la République, issu du Bataillon d’artillerie, est passé par le Prytanée militaire de Saint-Louis et l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (France).



Le colonel Pape Birame Dièye a commandé le Prytanée militaire de Saint-Louis et le 12e Bataillon d’instruction Dakar-Bango.



Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’état-major général des armées sénégalaises.