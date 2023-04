mercredi 26 avril 2023 • 459 lectures • 0 commentaires

Mbaye Cissé, le tout nouveau Chef d’Etat major général des armées du Sénégal (Cemga) a été officiellement installé dans ses fonctions hier lundi. Ses proches ont levé le voile sur la personnalité de cet homme qui tient aujourd’hui les commandes de l’armée nationale.

Au micro de nos confrères de l’Observateur, Mbaye Cissé est décrit comme un homme courtois, discret et très simple. «A chaque fois que ses petits-frères baptisent leurs enfants, c'est toujours Mbaye Cissé qui se charge personnellement et de façon volontaire de ranger les chaises et autres nattes dans la cour familiale. Jamais, il n'a voulu qu'on étale à la face du monde entier qu'il est une personnalité de l'Etat ou de l'Armée», confie Iba Seck Gallo, célèbre communicateur traditionnel de Kaolack.

Le griot ajoute que l’actuel patron de l’armée sénégalaise est un homme qui a fait d'énormes choses pour ses concitoyens, «notamment l'intégration dans l'armée de plusieurs jeunes de la ville de Kaolack, mais toujours dans la plus grande discrétion».

Adja Cissé, petite sœur de Mbaye Cissé retient essentiellement de son «meilleur ami et complice », la piété et la discrétion. « Mbaye n'a jamais voulu qu'un seul de ses actes de bienfaisance soit connu des autres. C'est un homme honnête, très pieux. Il est l'ami de tout le monde. Mais également un disciple de feu Mame Abdou Cissé de Diamal. J'ai beaucoup de frères et sœurs, mais nous sommes les deux personnes dans la famille à entretenir des relations exceptionnelles», témoigne Adja Cissé.

Du social, le Cemga Mbaye Cissé en fait aussi à Kaolack. Sa main est bien sentie dans les cérémonies religieuses et activités culturelles de sa ville. «Depuis sa prise de fonction dans l'armée, il a toujours répondu favorablement aux sollicitations des habitants du quartier, surtout les jeunes. Récemment, il a apporté sa contribution aux fidèles musulmans lors de la cérémonie de l'inauguration de la grande mosquée du quartier. Bref, c'est quelqu'un de discret, intelligent, très courtois et respectueux à l'endroit des personnes âgées », termine Mapathé Bâ, ancien professeur d'Histoire et Géographie et voisin de Mbaye Cissé.