iGFM (Dakar)- El Hadj Diouf, double ballon d'or africain, s'est uni avec Ndèye Aly Lom. Une expatriée revenue de France depuis près de deux ans qui aurait la réputation d'être jalouse. Des étincelles en perspective.

Sa photo a fait le tour de la toile aux premières heures de la célébration de son union. Belle liane au sourire béat, Ndèye Aly Lomé affiche son bonheur dans sa robe blanche dont l'échancrure laisse apparaître une omoplate tatouée. Dans les vidéos qui suivent, elle laisse exploser sa joie aux bras de sa désormais belle-mère, Fatou Diouf, Ndioufa pour les intimes, « Elle n'est pas ma bru, mais ma fille. Depuis qu'elle est avec El Hadj, elle m'appelle maman. Elle a pour moi une affection, ainsi que pour mes enfants. Je suis très contente», dit la mère du célèbre ancien footballeur qui exhorte sa désormais belle-fille à la patience. A juste raison, celle qui est devenue madame Diouf devrait maintenant gérer le caractère polyvalent de celui qu'on appelle depuis longtenips le « Bad boy (mauvais garçon)». Même si, selon ses proches, elle à la poigne qu'il faut pour canaliser El Hadj Diouf.



Mariés depuis le 9 avril dernier



Alors que les premières images de ce mariage people ne sont sorties que samedi dernier, il est apparu qu'El Hadj Diouf et Ndèye Aly Lome ont été unis samedi 9 avril, à la mosquée de Ouagou Niayes près du jardin où habite la mariée. L'union a été scellée dans la sobriété, en présence du père de la famille et la délégation envoyée par Diouf. Selon des indiscrétions, le membre du staff de l'équipe nationale sénégalaise aurait délégué trois amis d'enfance de Balakoss (Saint-Louis), dont un célèbre avocat et un inspecteur général d'Etat. Deux cautions sérieuses pour demander la main d'une fille réputée « sérieuse ». « Elle est pieuse, de bonnes moeurs et elle n'est pas extravagante, contrairement à son mari. La seule chose qu'on peut lui reprocher est qu'elle est très jalouse, même s'il en faut pour canaliser El Hadj Diouf », dit une source proche des familles.



Née à Liberté 4 où elle passe, en partie, une enfance tranquille, Ndèye Aly finit son cycle primaire avant de rejoindre sa mère en France. Même si elle y passe la majeure partie de son cycle scolaire, Ndèye Aly n'en oublie pas pour autant ses racines. Selon ses proches, chaque grande vacance était l'occasion de revenir au bercail, chez sa grand-mère paternelle à Ouagou Niayes. Elle n'est revenue définitivement qu'il y a deux ans environ et c'est à la même période que les voisins ont remarqué les visites fréquentes d'EI Hadj Diouf à son domicile. Les deux se seraient connues en Hexagone et ont fini par concrétiser leur relation au Sénégal.



L'histoire ne dit pas quel est le montant que la starlette a offert à sa dulcinée en guise de « warougar », la délégation n'ayant remis que la dot, avant de se rendre à la maison de l'épousée pour lui présenter ses félicitations et entendre les témoignages faits sur son compte. Correcte, posée, bien éduquée... Le petit monde présent n'est pas tari d'éloges sur Ndèye Aly Lome, dont son don pour la cuisine.



