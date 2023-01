mercredi 11 janvier 2023 • 409 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Philippe Diallo est le nouveau patron de la Fédération française de football (FFF) après la mise en retrait de Noël Le Graët. Qui est le président intérimaire de la FFF?

Son nom n'est pas forcément le plus connu dans le paysage du football français. Pourtant, Philippe Diallo assure depuis ce mercredi l'intérim du président de la FFF, prenant la place de Noël Le Graët mis en retrait après ses nombreux dérapages. Mieux, il a déjà un très beau CV depuis ses débuts dans le football. Il a pu évoluer dans les équipes de jeunes du FC Nantes.



Philippe Diallo est le vice-président de la FFF depuis 2021



Celui qui a vu le jour à Saint-Nazaire en 1963 s'est ensuite dirigé vers les grandes instances du ballon rond. Il a notamment exercé en tant que juge unique de la FIFA, de président du Conseil Social du Mouvement Sportif, mais également de directeur général du syndicat de l'Union des clubs professionnels.



Ayant ensuite pu rejoindre le Comité Exécutif de la FFF en tant que trésorier en mars 2021, Philippe Diallo est devenu vice-président en décembre 2021. Il avait alors succédé à Brigitte Henriques, avant de connaître une nouvelle promotion, ce 11 janvier 2023.



Fils d’un ancien boxeur sénégalais



Spécialiste de droit public et de droit des affaires, ce fils d’un ancien boxeur sénégalais est un homme qui a toujours été apprécié grâce à ses qualités. "S’il y a quelqu’un qui peut faire les rapprochements parce qu’il connait bien les dossiers et parce qu’il est reconnu par tous, c’est bien lui, précisait Jean-Pierre Louvel, il y a quelques années. "C’est un homme de consensus mais également d’idées. Il cherche en permanence à trouver l’équilibre entre tout le monde. Il a toujours été aussi proche de la LFP et a toujours favorisé le lien entre la Ligue et l’UCPF", avait relevé Louvel au sujet de Phillipe Diallo ancien directeur général du syndicat historique des clubs qui s'est dissous dans Foot-Unis.