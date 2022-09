jeudi 29 septembre 2022 • 346 lectures • 2 commentaires

iGFM-(Dakar) La Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA) a un nouveau Directeur Général. Il s’agit de Monsieur Souleymane NDIAYE, Ingénieur en génie civil, précédemment Directeur des Infrastructures aéroportuaires. Il a été nommé hier, par le Président de la République en conseil des ministres.

Ingénieur en génie civil de conception, normalisateur et expert en audit énergétique, le nouveau patron de la Sapco SA a eu à occuper différentes fonctions notamment celle de Chef de Division Bâtiment, Génie Civil et Électrotechnique au sein de l’organisme national de normalisation. En tant que normalisateur, il a été le maître d’œuvre de la réglementation sur le fer à béton au Sénégal.



Souleymane Ndiaye a ètè le Secrétaire Général du Comité Electrotechnique National et Président du comité bâtiment de la CEDEAO-THC 04 dans le cadre de l'harmonisation des normes au niveau communautaire et faisait partie des experts qui ont élaborè les normes au niveau de l'organisation Africaine de Normalisation (ORAN) et membre des comités ; et au niveau international avec l'organisation internationale de Normalisation (ISO). Il est d'ailleurs membre du comité des experts des ISO/ TC 285 et ISO/TC 59/ SC 17.



Entre autres réalisations, le nouveau DG de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA) a conduit du début jusqu'à la livraison le projet de réhabilitation de l'Aéroport International Ousmane Masseck NDIAYE de Saint Louis, livré tout récemment avec des équipements de dernières générations.



Pour rappel, l’Etat du Senegal donne mission, à la SAPCO-SENEGAL SA d’assurer la mise en valeur touristique de l’ensemble du littoral et des zones d’intérêt touristique (ZIT) dans les conditions définies par les lois. À travers une nouvelle Convention Générale signée le 21 novembre 2013 avec l’Etat du Sénégal, le Gouvernement a assigné à la SAPCO-SENEGAL l’objectif fondamental de créer, de développer et de promouvoir le tourisme.



Afin d’atteindre son objectif la SAPCO-SENEGAL s’est vu confier les missions suivantes : Constituer des Zones d’Intérêt Touristiques (ZIT) dans l’ensemble du territoire national pour en assurer la maîtrise foncière, Immatriculer au nom de l’Etat les ZIT identifiées, Mettre en place les infrastructures de base nécessaires à la viabilisation des terrains dans toutes les zones à vocation touristique, mettre en place les équipements collectifs et leur administration. Mais également Procéder à la location, la mise en bail ou la cession définitive de terrains viabilisés ou non viabilisés, Veiller au respect des normes et règles d’urbanisme et d’architecture par les promoteurs appelés à s’établir sur les zones, dans le cadre du plan d’aménagement établi par le Gouvernement.



La Sapco a aussi pour mission de veiller au respect sur les zones de la politique d’animation culturelle préalablement définie par la société et d’assurer la promotion des investissements nationaux ou étrangers en faveur des zones. Procéder à la recherche de financements et à la promotion des sites.



En plus, généralement toutes activités et opérations commerciales industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social y compris la participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, commandité, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association, de cession ou de location à ces sociétés ou à toutes autres personnes de tout ou partie de ses biens ou droits mobiliers ou immobiliers.