Il a été récemment nommé conseiller spécial du chef de l'Etat.Mais, qui est Docteur Ibnou Taïmiya Sylla nommé conseiller spécial du président chargé du Numérique.

Né à Koumpentoum dans famille maraboutique du Niani, Dr. Ibnou Taimiya Sylla a grandi entre Koumpentoum et Dakar, plus précisément à la Sicap Liberté. Après avoir obtenu son Baccalauréat au Lycée Seydou Nourou Tall (ex Lycée d’application de l’Ecole Normale Supérieure), il entra à l’École Supérieure des Postes et télécommunications de Tunis où il obtint son Diplôme d’ingénieur des Télécommunications en 1990.

En 1996, il reçoit sa graduation en Master de Sciences Appliquées (Option Micro-ondes/Electronique Spatiale), suivi d’un PhD en Sciences Appliquées (Option : Micro-électronique) obtenu en 1999 à l’école Polytechnique de Montréal. Il est également titulaire d’un MBA en Finances et Leadership Stratégique obtenu l’université de Dallas au Texas, selon les informations fournies par son service de communication.

Dr. Ibnou Taimiya Sylla débuta sa carrière en tant qu’assistant de recherche à Poly-Grames (Groupe de Recherche Avancées en Micro-Ondes et Électroniques Spatiales) à l’École Polytechnique de Montréal. Puis, il poursuivra sa carrière en Europe où fut recruté par le Laboratoire de Recherches Stratégiques de Phillips (NaatLab) à Eindhoven, où il participa à la conception et à la réalisation du premier Circuit SoC Bluetooth de Phillips en Technologie CMOS. Une innovation majeure qui a contribué à augmenter significativement les parts de marché de l’entreprise.

En 2000, M. Sylla rejoint la multinationale américaine Texas Instruments où il a piloté en sa qualité de Directeur de Projet la conception et la mise sur le marché de plusieurs produits Wireless (Communication sans fils). Il y occupera différentes positions hautement stratégiques parmi lesquelles le Directeur du Marketing des produits Wireless de faible puissance, et le Directeur du Marketing des produits Wireless pour les applications de télésanté et télémédecine.

Dr. Sylla est à la base de plusieurs projets comme celui du circuits W-CDMA utilisé par le géant japonais NTT-DoCoMo ; le projet de mise au point de la stratégie de pénétration des produits de communication sans fil à faible puissance dans le marché asiatique (surtout Chinois) ; des projets d’assistance aux géants du secteur (Itron, Landys&Gyr et Sensus) à optimiser leurs gammes de smart meters en utilisant les technologies Wireless de Texas Instruments, entre autres.

Il a présidé le groupe de travail pour les marchés émergents de la Continua Health Alliance, un consortium de 250 Multinationales travaillant sur la standardisation de la télésanté. Il est souvent sollicité comme Consultant en Management par de nombreux start-ups d’envergure internationale.

En 2014 Dr Sylla cofonda la Blue Sahara Technologies, une firme spécialisée dans le soutien aux différentes entités privées et étatiques cherchant à renforcer leur expertise dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et des communications. Dans ce cadre il est présentement conseiller spécial de plusieurs agences de régulations de télécoms en Afrique, dit-on. Depuis Janvier 2018 Dr. Sylla dirige les activités d’application sur le terrain de la multinationale américaine Palma Ceia Semi-Design (PCS) spécialisée dans les technologies « Internet of Things » (IoT).

En cofondant le Parti Diisoo en Juin 2013, Ibnou Taimiya Sylla s’est lancé en politique afin, dit-il, "de promouvoir une nouvelle perception de l’interaction entre le gouvernement et les citoyens", pour "contribuer à l’émergence économique et sociale du Sénégal ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises." Aujourd'hui, il est la voix qui avise le chef de l'Etat sur les question numériques.