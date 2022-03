vendredi 11 mars 2022 • 703 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat voulait en faire la précision. En effet, il déclare que le recrutement, au niveau du Train Express régional, aucun quota n’a été alloué à des ministres, homme politiques ou même à son entourage.

«Il n’y a pas de quotas dans le recrutement au niveau du Train Express régional. Je leur ai bien précisé que le recrutement soit fait via des concours. Pas de bras long, ou de politiciens, de parents de ministres ou du président de la République. Moi-même je ne connais personne qui travaille au Train Express régional», a-t-il déclaré lors du «Joko avec Macky Sall», consacré au département de Keur Massar.



Durant l’exercice, le chef de l’Etat a concédé qu'il y a des emplois comme au niveau du Coud ou au niveau du Fonds d’entretien routier (Fera). Et l’Etat travaille avec les mairies pour le recrutement de jeunes. «On leur alloue un quota pour le recrutement de 150 jeunes par exemple. Mais le problème c’est que souvent, ils se limitent à recruter dans leur entourage immédiat. Je le dis souvent aux politiciens, quand on vous donne un quota de 10, vous pouvez peut être recruter 2 proches mais le reste doit revenir aux poluplations», a-t-il dit.