Racisme en Italie : « C’est une erreur de juger un pays à partir d’un petit épisode qui s’est produit »

iGFM-(Dakar) Ancien joueur de la Lazio Rome et de l’Inter Milan, Diao Baldé Keita est bien placé pour parler du racisme en Italie. Ce pays est étiqueté comme étant un lieu où ce fléau gangrène plus la société. L’international sénégalais est contre cet avis et essaie à sa manière de redorer l’image de cette nation.

Dans une interview accordée au Corriere della, l’attaquant de l’AS Monaco a tenté de supprimer ces préjugés que plusieurs personnes ont de l’Italie. Il a fait savoir que les chants racistes se font partout, pas qu’en Italie.

« Seuls quelques imbéciles font cela »

« Le racisme est plus présent dans les stades italiens que dans d’autres endroits ? C’est l’un des problèmes qui se pose souvent et nous devons pouvoir le supprimer pour continuer à se produire. Parfois, seuls quelques imbéciles font cela. Ils veulent juste attirer l’attention. Mais les gens qui ne vivent pas en Italie ne savent pas à quel point les gens sont gentils. J’ai passé un bon moment en Italie. C’était donc une erreur de juger un pays à partir d’un petit épisode qui s’est produit. Mais nous devons maintenir le taux de racisme aussi bas que possible », a-t-il déclaré.

Diao Baldé Keita a vécu en Italie pendant plusieurs années. Et parle donc en connaissance de cause. Cet avis sera-t-il partagé par tout le monde ?