iGFM - (Dakar) L’État du Sénégal n’a toujours pas dénoncé les propos racistes et haineux du président tunisien Kaïs Saïed, sur les migrants subsahariens. Loin d’être dans une position de condamnation, il préfère trouver une solution pour protéger ses compatriotes.

À travers un communiqué daté de ce dimanche 5 mars, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait savoir qu’il continue de suivre de près la situation de nos concitoyens résidant en Tunisie et tient à informer qu'aucun incident concernant un d'entre eux n'est à signaler, à ce jour.