Racisme : Tous pour le blackout tuesday

iGFM-(Dakar) Le monde sportif n’a pas hésité à suivre le mouvement BlackOut Tuesday initié par des artistes américains. Il s’agit d’un concept pour lutter contre le racisme.

Depuis ce mardi, les sportifs affichent sur leurs réseaux sociaux, un carré noir. Le BlackOut Tuesday (mardi débranché) est initié par l’industrie musicale pour protester contre le racisme et les violences policières faites aux personnes noires.

Ceci suite à la mort la semaine dernière de George Floyd. A l’image de la CAF (Confédération africaine de football), plusieurs sportifs africains font leur BlackOut Tuesday

Racism and discrimination have no place in f̶o̶o̶t̶b̶a̶l̶l̶ 𝐥𝐢𝐟𝐞. #BlackLivesMatter #BlackOutTuesday pic.twitter.com/xeWYBAsneO

