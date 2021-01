samedi 23 janvier 2021 • 233 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’Aigle du Fouladou continue de survoler Kolda. Après avoir saigné l’Act de l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye et du parti Pastef de Ousmane Sonko, Abdourahmane Baldé plus connu sous le sobriquet de Doura a, cette fois, décimé le mouvement politique de l'ex coalition politique de NAFORÉ du PDS de Fabouly Gaye.

Au quartier Doumassou de Kolda, base politique de Fabouly Gaye et de Mame Boye Diao, l’Aigle n’a laissé aucune marge de manœuvre à leur nouvelle coalition qui prend déjà de l'eau. Abdourahmane Baldé a presque tout puisé dans le fief des deux nouveaux alliés du «Ndiadenne».

Plusieurs conseillères municipales dont Yaye Thiam et Awa Baldé, et certains responsables politiques Pape Diaité, Pacheko Sané, Youssou Camara, Vieux Bâ, Houssey Bocoum, tous des barons dans le landerneau politique de Kolda avec de solides bases électorales, ont rejoint le Mouvement Kolda Debout (MKD) de Abdourahmane Baldé.

Les nouveaux membres du Mouvement Kolda Debout ont soutenu être convaincus des mille et une réalisations et actions sociétales menées sur le terrain par Doura, alors qu’il n’a encore bénéficié d’aucun poste de nomination. Fort de ce constat, ils se disent prêts à se battre pour porter l’Aigle à la Mairie de Kolda. Ce, pour le bien-être de tous les Koldoises et Koldois qui ne cessent de bénéficier du soutien désintéressé de Abdourahmane Baldé Doura.