jeudi 12 novembre 2020 • 432 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Les arrivées se succèdent à Pastef , depuis le dernier remaniement ministériel opéré par Macky Sall. Ce jeudi encore, Ousmane Sonko a accueilli plusieurs nouveaux arrivants.

Le leader de Pastef a annoncé que sa formation politique a enregistré la venue de Serigne Abdou Samad Chouaïbou Mbacké, dignitaire religieux de Touba, Serigne Sow, Président du Mouvement pour l'Alternative Citoyenne à Mbacké, Mohamed Dia, ex banquier chez JP Morgan Chase Bank, gérant d'un cabinet de consultance chargé d’aider les petites et moyennes banques aux Etats-Unis et Momath Cissé , ingénieur statisticien économiste. Ce dernier fut, dit-il, membre démissionnaire de REWMI dont il était le Délégué Général à la Statistique et à l’Analyse des données et Responsable de la Cellule Statistique et Informatique de la Task-force.