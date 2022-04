Ramadan: Alpha Blondy en mode « Baye Fall » lance un message aux musulmans

lundi 11 avril 2022 • 79 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Je souhaite un Ramadan Mubarak à tous mes frères et sœurs musulmans de la planète! Que ce mois sacré vous apporte la santé, la joie et la prospérité.Le mois sacré du Ramadan est l’un des cinq piliers de l’Islam et une excellente occasion pour tous les musulmans de purifier leur esprit, leur corps, leur cœur et leur âme en jeûnant et en priant Allah Tout-Puissant…

Accueillez le mois de Ramadan avec le cœur rempli de paix, d’harmonie et de joie. Que les bénédictions divines d’Allah vous protègent et vous guident. Que Dieu bénisse votre chemin avec la connaissance et la lumière qui vous aideront à éclairer votre cœur! Qu’Allah vous bénisse ainsi que votre famille et qu’Il accorde nos prières et nos jeûnes… Joyeux Ramadan Kareem!

Par Alpha Blondy

Publié par Mame Fama GUEYE editor