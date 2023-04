dimanche 9 avril 2023 • 291 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Au cours du Ndogou-Ngallax offert à des jeunes ce samedi 08 avril, à son domicile du Point E, Idy lit « La caverne », cite Jean Paul II, psalmodie deux xassaïdes de Serigne Touba et exhibe « l’hymne à la jeunesse » de Serigne Cheikh Al Maktoum.

1.Sourate « La Caverne » Verset 15.

Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère: sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durent trente mois; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit: «O Seigneur! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je fasse une bonne oeuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis».

2.« Tazawwadu Shubbaan », le

"Viatique de la jeunesse":

582.La science et la pratique sont deux joyaux précieux qui engendrent le bonheur des deux mondes.

583.Le plus noble de ces deux principes est la science qui est une priorité, comme cela apparaît dans la Sentence de l’Eminent.

3.Être au service des autres est, selon moi, la station la plus élevée de la seigneurie. Et Jésus lava les pieds de ses apôtres. Jean Paul II nous le rappelle le 19/08/2001 à Castel Gandolfo: « L’humanité du troisième millénaire a besoin de jeunes forts dans la foi et généreux dans le service de leurs frères. Elle a besoin de jeunes aimant le Christ et son Évangile. »

4.L’hymne à la jeunesse idéale d’Al Maktoum tiré de la Sourate 18:

"Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur; et Nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger [dans la bonne voie].

Vous qui croyez à ce Sénégal d'harmonie, de concorde et de solidarité.

Ce Sénégal qui se fera meilleur par votre créativité et votre sens de l'innovation. Vous savez donc ce qui vous reste à faire. Sachez faire de tout ce viatique le socle d'un Peuple sénégalais fier de vous, marchant vers le seul But de l'émergence, dans la Foi qui est notre force motrice. »