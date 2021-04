lundi 12 avril 2021 • 235 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) A l’occasion du lancement de l’Ajfss (Association des jeunes femmes stylistes du Sénégal), les grandes couturières ont offert une centaine de tenues aux prisonnières.

20 jeunes femmes couturières se sont associées pour mettre en place un groupement qui vise à promouvoir l’emploi au Sénégal. Dans le cadre de leurs activités, elles ont commencé par un geste symbolique envers les démunies et les prisonnières.

Pour le mois de Ramadan et la fête de Korité, ces couturières vont habiller les détenues. En présence de la marraine Diouma Dieng Diakhaté, Thiané Ndiaye et autres stylistes de renoms, les membres de l’Ajfss comptent ouvrir leur porte à tout jeune qui souhaite évoluer dans le milieu de la mode.