dimanche 10 mars 2024 • 1202 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM (Dakar) L'Arabie saoudite a annoncé dimanche que le mois sacré du ramadan commencera le lundi 11 mars, après que le croissant de lune du ramadan a été aperçu dans le royaume, a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne (SPA) citée par I24news.

Les musulmans suivent un calendrier lunaire composé de 12 mois dans une année de 354 ou 355 jours. L'observation d'un croissant de lune annonce le début du ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique.



La date du début du mois de jeûne à l'aube et au crépuscule est déterminée à la fois par des calculs lunaires et par l'observation physique d'une nouvelle lune. Le ramadan est observé par plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde, considéré comme un mois de jeûne et de spiritualité. Le jeûne du ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam et est obligatoire pour tous les musulmans en bonne santé. Toutefois, les jeunes enfants, les personnes malades, les voyageurs et les femmes enceintes, allaitantes ou en période de menstruation en sont exemptés. Depuis des milliers d'années, les musulmans ont pour tradition de chercher le croissant de lune pour déterminer le début du ramadan ainsi que les deux principales fêtes de l'islam, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha.



— واس الأخبار الملكية (@spagov)