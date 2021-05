Ramadan : l’histoire de Sérigne Kosso Mbacké Astou Lô

jeudi 6 mai 2021

Vidéo 2 heures Taille

Dans votre Rubrique Ramadan, la rédaction d’igfm s’est intéressée à Sérigne Kosso Mbacké, fils de Sérigne Modou Awa Balla et de Sokhna Astou Lo. Le magal qui lui est dédié sera célébré cette année au 10 Mai 2021. Il coïncidera avec le 27e jour du mois béni de Ramadan et sera tenu à Sarsara. Plus de détails dans cette vidéo.





Publié par Hawa Signaté editor