Le mois de ramadan c'est dans quelques jours. La lune sera-t-elle observable dès dimanche? L'Association sénégalaise pour l'Astrologie (Aspa) vient de livrer les conclusions de son étude.

Informations sur la visibilité du croissant Lunaire



La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, a lieu le Dimanche 10 mars 2024 à 9h02 mn UTC. Ce moment marque la fin d’un tour de la Lune autour de la Terre et le début d’un nouveau tour.



Dimanche 10 mars : La Lune se couche à 19h43, soit 24 mn après le Soleil qui se couche à 19h19, avec seulement 0,2% de surface éclairée, empêchant ainsi toute possibilité d’observation du croissant. La lune n’est donc pas observable à l’œil nu au Sénégal dans ces conditions.



Lund 11 Mars : La Lune se couche à 20h42, soit 1h23mn après le Soleil qui se couche à 19h19mn. Elle sera facilement observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé. Sa surface éclairée sera de 3%.et sa hauteur par rapport à la horizon de 180.



Notons que le Dimanche 10 mars, la lune est à son périgée, c'est à dire au point de son orbite le plus proche de la terre.



Nous rappelons également qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche au dessus de là où le Soleil se couche.