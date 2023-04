jeudi 13 avril 2023 • 27 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Dr. Kalidou Bâ, directeur général du Fonds de Solidarité nationale (FSN), a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la distribution de 100 kits alimentaires composés de de 50kg de riz, 10 kg de sucre et 10 litres d’huile aux veuves et aux handicapés.

« On est là au niveau du siège de la direction générale du Fonds de solidarité Nationale avec tout le personnel pour organiser une cérémonie de remise de kits alimentaires destinés à l’association des veuves mais aussi l’association des handicapés de certaines communes tout autour du siège mais aussi par rapport aux demandes que nous avons reçues surtout au niveau du siège. Ça rentre toujours dans le cadre de notre opération solidarité Ramadan sur instruction de son excellence, le Président Macky Sall mais aussi notre ministre de tutelle, le ministre du développement communautaire, Monsieur Samba Ndiobéne Kâ. Donc, nous sommes là aujourd’hui pour faire une distribution de kits à hauteur de 100 kits alimentaires. Chaque kit est composé de 50kg de riz, 10 kg de sucre et 10 litres d’huile », a souligné Dr Kalidou Bâ.

PUBLICITÉ



Le directeur général de du FSN, estime que par rapport à cette cible, c’est la cible avec laquelle, ils ont l’habitude de travailler parce que, c’est la cible vulnérable.

PUBLICITÉ



Il rajoute : « Les handicapés moteurs qui ont une mobilité réduite et ça réduit leurs activités surtout génératrices de revenus. Donc elle rentre dans la couche vulnérable. Le fonds de solidarité nationale travaille el plus souvent avec cette couche vulnérable. Et si vous regardez par rapport au registre national unique, la cible au niveau de ce registre est le plus souvent, c’est les personnes à mobilité réduite avec les autres handicapés également ».



Il estime que depuis le début du Ramadan, ils ont initié deux opérations, une opération à l’intérieur du pays qui concerne 17 départements du Sénégal avec une premiére phase où ils ont distribué 6153 kits en collaboration avec leur partenaire, le centre humanitaire de secours du Roi du Royaume d’Arabie Saoudite.



« Et là, nous sommes à notre deuxième phase surtout avec les communes de Dakar avec 2254 kits distribués. Aujourd’hui, nous sommes au niveau du siège de la commune de Ouakam pour cette deuxième phase », conclut-il.