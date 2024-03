samedi 16 mars 2024 • 200 lectures • 0 commentaires

Ousmane Sylla, le Directeur général de Dakar Dem Dik a apporté un soutien en vivres aux populations de sa cité, en cette période de ramadan.

En ce mois béni du ramadan, le Président du mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès, par ailleurs Directeur Général de Dakar Dem Dikk et maire de la commune de Kédougou a procédé, ce samedi, à la distribution d’un lot de denrées aux populations de la commune.



Il s’agit de 15 tonnes de sucres, 100 nattes de prières, 300 bouilloires et 30 cartons de dattes sont distribués aux populations pour faciliter leur quotidien et alléger les dépenses quotidiennes à l’occasion de ce mois du Ramadan, renseigne une note parvenue à iGFM.



Une action de soutien qui vient s’ajouter aux réalisations dans les domaines de l’éducation, la santé, les initiatives de développement local et l’accompagnement de la jeunesse, renseigne toujours le texte.



«M. Ousmane Sylla, Président du Mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès et maire de la commune de Kédougou se réjouit de l’engagement notoire des populations, de la jeunesse mais surtout des femmes et les exhorte à travailler davantage dans la massification pour une victoire éclatante de la Coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 24 mars 2024», lit-on dans la note.