Rapatriement des corps: Me Abdoulaye Tine, avocat des familles des victimes, salue

iGFM – (Dakar) Me Abdoulaye Tine, un des avocats des familles de nos compatriotes décédés du covid-19 à l’étranger, est satisfait de la décision du président de la République. Ce dernier a autorisé le rapatriement des dépouilles de sénégalais décédés du covid-19 à l’étranger.

« On peut dire que le travail est terminé en partie, le président a répondu à notre appel, il a satisfait à la demande légitime de la diaspora. Celle de lever cette interdiction de rapatriement des corps des sénégalais », a-t-il indiqué. Et d’ajouter: « Aujourd’hui le président s’est vraiment adressé à la population selon ses besoins. Maintenant on attend les modalités qui seront mises en œuvre pour accompagner ces mesures. »

Pour les dépouilles déjà inhumées, « il va falloir voir quel protocole peut être mis en place pour procéder à leur exhumation et à leur rapatriement pour qu’on puisse se conformer aux souhaits des défunts et de leurs familles », précise-t-il.

Ndeye Rokheya Thiane