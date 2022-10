lundi 3 octobre 2022 • 175 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président de la République de la Gambie, Adama Barrow a envoyé une forte délégation à Daroul-Khaïry dans le département de Bignona, pour présenter ses condoléances à la famille chérifienne, suite au rappel à Dieu de Chérif Hatab Chamsidine, Khalif général de Cheikhna Cheikh Mahfouz.

Le Ministre du Développement local, Chérif Abba Bodiang a conduit ladite délégation. « Au nom du Président de la République, Adama Barrow je présente les condoléances de toute la Gambie à la famille de Cheikhna Cheikh Mahfouz et à toute la Ouhma islamique. Avec la disparition de Cheikh Hatab, c’est lourde perte pour la sous-région car il était un vrai régulateur entre les communautés de la Sénégambie » dira-t-il.

Pour rappel, c’est au soir du vendredi 30 septembre que le Cheikh a tiré sa révérence et a été inhumé cette nuit même à Daroul-Khaïry. Né en 1924 à Darsalam Chérif, le Cheikh est parti à l’âge de 98 ans. Chérif Hatab était Khalif général depuis 2008 après la disparition de son oncle Cheikh Mohiédine ibn Arab.

En lui, les disciplines retiennent non seulement un homme de consensus, car c’est sous son Khalifa que la famille a retrouvé son unité, mais également un érudit, un saint et un acteur majeur de la paix dans la région naturelle de la Casamance. Il a consacré sa vie à la recherche puis à l’enseignement et à la promotion des valeurs de l’islam.