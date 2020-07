Rappelé à Rabat par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l’ambassadeur Taleb Berrada remplacé par Hassan Naciri

iGFM – (Dakar) Ambassadeur plénipotentiaire depuis 2009 du Royaume Chérifien au Sénégal, Taleb BERRADA, fait ses valises. Il a été rappelé à Rabat par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, son remplaçant est l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan NACIRI. Ce dernier était le Monsieur Bons Offices entre l’imam contestataire Mahmoud DICKO et le pouvoir, durant les trois jours d’insurrection populaire à Bamako.

On le surnommait le ‘’diplo sénégalo-marocain’’. Taleb BERRADA, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal depuis 2009, est un bon Saint-Louisien, pour y être né. Après onze années de bons loyaux services au service de la coopération entre le Royaume chérifien et Dakar, il plie bagages et retourne à Rabat, où il s’est fait rappeler par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Selon des informations en possession de Confidentiel Afrique, son remplaçant est le chevronné diplomate Hassan NACIRI. Ce dernier était jusqu’avant sa nomination, Ambassadeur du Maroc au Mali. Il était l’homme des négociations en coulisses lors du soulèvement populaire déclenché à Bamako. L’ambassadeur NACIRI, avait invité l’imam malien Mahmoud DICKO, à venir se réfugier dans sa résidence, afin d’être en sécurité. L’information a été révélée par Confidentiel Afrique. Après avoir dirigé la chancellerie chérifienne durant 8 ans au Mali, Hassan Naciri est attendu dans la capitale sénégalaise début août prochain, pour piloter l’ambassade. Son prédécesseur, Taleb BERRADA lui passera les cles début août prochain, avant de regagner Rabat, sur rappel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.



Le nouvel ambassadeur du Maroc au Sénégal est Docteur en Sciences politiques, est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration Publique (Option Economie et Finance). C’est en 1987 qu’il a entamé sa carrière professionnelle en tant qu’Administrateur Adjoint au ministère des Affaires étrangères.

Confidentiel Afrique