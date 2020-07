Rapport de l’Ige: L’engagement du Président Macky Sall

iGFM – (Dakar) Le Président Macky Sall a reçu, ce lundi, les rapports de l’Inspection Générale d’État (Ige). Ils concernent la période 2016-2019. Selon la présidence de la République, la rencontre fut l’occasion de partager des propositions stratégiques sur la gestion de l’Etat et de ses démembrements.

Et le chef de l’Etat, selon toujours la présidence, a pris des engagements: « Introspection, responsabilité individuelle et collective, voilà ce a quoi invite le rapport de l’IGE. Le Chef de l’Etat s’est engagé à veiller à la mise en œuvre immédiate et intégrale des propositions. »

Pour l’instant, les propositions de même que le contenu du rapport ne sont pas dévoilés au grand public.