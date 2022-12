mardi 20 décembre 2022 • 602 lectures • 1 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ex procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye occupe depuis ce mardi le fauteuil de président de l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac). En marge de la cérémonie de passation de services, il s’est exprimé sur la problématique des rapports d’audits qui dorment dans les tiroirs.

«Concernant les rapports de l’Ofnac, qui ont été transférés au parquet quand j’étais procureur de la République, ils sont tous traités», indique Serigne Bassirou Gueye, ex procureur de la République et tout nouveau président de l'Ofnac.



Mais pourquoi donc aucun procès, ni aucune décision de justice n’a été rendue sur ces affaires ? «Vous savez que le processus de traitement obéit à des étapes. Peut-être que prochainement quand nous aurons plus de temps nous aurons à en parler», déclare le magistrat. Pour lui, «les dossiers de l’Ofnac ne sont pas lettres mortes.»