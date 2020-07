Rapports de l’IGE – L’Ape/Dysso pour une application des recommandations

iGFM – (Dakar) L’Alliance pour le Progrès Économique, en abrégé APE/Dysso considére, qu’il est impératif de suivre les recommandations des rapports de l’Inspection Générale d’Etat ( IGE).

Il interpelle également le chef de l’état de la nécessité impérieuse de mettre des délégations spéciales, car les maires n’ont plus la légitimité d’administrer leurs collectivités locales.

Considérant, que l’heure est grave, et le réveil risque d’être brutal, car il y’a un écart considérable entre les besoins de la plèbe et des gouvernants, les efforts consentis, ne sont plus visibles face aux nombreuses scandales jugées impunies, s’y ajoute la hausse injustifiée et même à la limite injurieuse de l’opérateur orange, si on note le coût exorbitant de l’autoroute à péage.

APE/DYSSO, appelle à une sérénité sans faille au chef de l’état, de prendre de la hauteur, de se rappeler que le Sénégal lui a tout donné, qu’il ne doit pas décevoir, et de savoir en ce moment le Sénégal va Mal avec toute objectivité.

IGFM