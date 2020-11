samedi 14 novembre 2020 • 46 lectures • 0 commentaires

Baba Ndiaye, agent municipal à Rufisque, a été traduit devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar par la dame Mame Bousso Diagne. Il était poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10jours et détention d’une arme sans autorisation administrative. Il a finalement été relaxé au bénéfice du doute.

Ce fut une affaire difficile à trancher, tant les versions étaient contradictoires. Mame Bousso Diagne, qui accusait Baba Ndiaye de l’avoir ordonné, sous la menace d’un couteau, d’entretenir des rapports intimes avec elle, a déclaré : «Je me suis rendu chez Baba Ndiaye avec mon copain. Et à un moment donné, ce dernier est allé chercher à manger et c’est là que Baba Ndiaye m’a ordonné d'entretenir des rapports sexuels sous la menace d’un couteau. Ce que j’ai refusé catégoriquement devant son insistance je suis passé par la fenêtre en sautant depuis le deuxième étage. Je me suis retrouvé au sol avec des blessures qui sont constatées par un médecin et c’est ainsi que j’ai porté plainte».

Face au Juge la version de l’agent municipal est toute autre. Il a réfuté toutes les accusations, rapporte Les Echos. «Alors que je dormais dans ma chambre, elle est venue avec un gars que j’ai connu à l’occasion d’un Magal. Ils ont tenté de voler l’argent que j’avais déposé sur le buffet. C’est là que je me suis réveillé pour les surprendre et elle est tombée en voulant s’enfuir. Le gars a pris la fuite car il s’est rendu compte que la fille n’avait pas toute sa tête. Je ne l’ai pas menacé et je ne détenais pas de couteau » dixit le prévenu. Le ministère public a requis l’application de la loi contre Baba Ndiaye mais le tribunal l’a relaxé au bénéfice du doute.