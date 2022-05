mardi 17 mai 2022 • 802 lectures • 1 commentaires

La présidente de l’Office nationale de lutte contre la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté s’est exprimée au micro de Rfm suite à la publication des rapports de l’Ofnac. Une déclaration faite en marge de la signature d’un protocole d’accord entre son institution et la Boad.

« C’est des rapports qui retracent l’ensemble des activités menées durant toute l’année par l’Ofnac. C’est différent des rapports d'enquête qui sont transmis au procureur de la République. Ce que vous voyez c’est une synthèse en matière de prévention, de lutte, de coopération et renforcement des capacités. Dans ces rapports encore une fois, ce qu’il faut préciser, nous on parle toujours de présomption, c’est ce qu’on recherche, de présomption à mettre à la disposition du procureur. Qui dit présomption, dit probabilité, on est loin des certitudes », déclare-t-elle.