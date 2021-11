Raymond Ndiaye- "La Poste demande une audience au Président de la République"

mardi 23 novembre 2021

iGFM - (Dakar) Le responsable de la Communication du Sntp-Poste, Raymond Ndiaye est l'invité d'iGFM. Dans cet entretien, il revient sur la situation délétère qui prévaut dans la boîte et décriée par les syndicalistes avec à leur tête leur secrétaire général Ibrahima Sarr. M. Ndiaye rassure les clients et les travailleurs et lance un appel à l'Etat.

Publié par Harouna Fall editor