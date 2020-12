1. Conférer des compétences en matière de télécommunications aux collectivités locales

« Le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal » pose comme préalable un accès pour tous, à l’échelle du territoire national et la satisfaction des besoins pluriels de toutes les couches de population. Cette vision, déclinée dans la stratégie Sénégal Numérique 2025, s’adosse, en réalité, sur le respect des principes d’équité et de non-discrimination en matière d’aménagement du territoire. Or, les infrastructures de télécommunications sont réparties de manière inégale entre les localités1 et, au sein de nos territoires, subsistent de nombreuses fractures, de nouveaux clivages, des difficultés d’accès2 multiformes et des besoins en services numériques variés.

A l’évidence, la poursuite du schéma actuel ne permettrait pas de modifier, en profondeur et dans le sens souhaité, le visage de nos territoires et de garantir, à chacun, un accès à l’ensemble des services innovants offerts par Internet. Dès lors, il serait important de conférer aux collectivités locales des compétences en matière de télécommunications et leur permettre d’œuvrer pleinement à l’atteinte de l’ambitieux objectif de l’acte 3 de la décentralisation3 : « organiser le Sénégal4 en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ». L’Etat a élargi les compétences transférées aux collectivités locales5 (14 compétences au total contre 9) sans y inclure les télécommunications. Pourtant, il est reconnu que le déficit en infrastructures, notamment de télécommunications et la faible disponibilité de services numériques, est un frein à l’attractivité et la compétitivité des territoires. D’ailleurs, ce constat est clairement établi dans le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT). En effet, dans son analyse, l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) a confirmé, avec clarté et pertinence, le déséquilibre entre les territoires sur le plan de leur accessibilité et de leur compétitivité dans la société de l’information6. Ainsi, dans la vision et les orientations stratégiques, l’ANAT prône la promotion d’un aménagement numérique du territoire et l’émergence de pôles de développement technologiques comme moyens de concourir à l’atteinte de l’objectif de l’acte 3 de la décentralisation.

Cependant, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de conférer aux collectivités locales les prérogatives de l’Etat (attribution de concessions à vocation nationale, ressources rares, cahiers des charges, etc.), mais d’en faire des parties prenantes, des acteurs du désenclavement numérique, de l’attractivité et de la compétitivité

