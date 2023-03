jeudi 16 mars 2023 • 716 lectures • 5 commentaires

Le procès qui l’oppose à Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars. Au sortir de la salle d’audience, Mame Mbaye Niang s’est exprimé. Il n’a pas fait de cadeau au leader de Pastef.

«Je pensais que la personne qui m'a accusé allait fournir des preuves pour que tribunal puisse se prononcer et fixer un délibéré. Mais ce qu’on retient et constate, c’est que Monsieur Sonko use et abuse des renvois.



Monsieur Sonko fait tout pour que ce procès ne puisse pas avoir lieu. Monsieur Sonko diffère toujours ce combat, parce qu’il n’a pas de preuve et n’a pas de rapport à présenter.»