iGFM - (Dakar) Dr. Annette Seck NDIAYE, nouveau Ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur auprès du ministre des affaires étrangères du Sénégal a réagi après sa nomination.

"Loué Soit le Seigneur Allah ( SAW) Maître des destins. Par la grâce et la volonté divine, le Président de la République son Excellence M. Macky Sall vient de porter son choix sur ma modeste personne pour faire partie du Gouvernement qu’il vient par le Premier ministre M. Amadou Ba de mettre en place hier soir.

Je voudrais le remercier pour cette marque de confiance et de considération renouvelée. Je m’engage à tout mettre en œuvre pour réussir la mission qui vient de m’être confiée et à travailler d’arrache-pied pour le bien être des sénégalais et l’émergence du Sénégal.

Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour exprimer toute ma gratitude aux populations Sénégalaises particulièrement celles de la

Casamance, de la région et du département de Sédhiou dont je préside aux destinées du Conseil départemental, de la commune de Marsassoum pour leur soutien indéfectible.

Je remercie les membres et sympathisants du Mouvement Casamance émergente, je m’engage ( CEJEM). Je tiens à rendre aussi un hommage appuyé à l’ensemble du personnel de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement ( PNA) et à son Conseil d’administration. Merci pour toutes ces belles années de collaboration au service exclusif de notre pays".