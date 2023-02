mardi 7 février 2023 • 585 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Distancé en championnat et battu en Supercoupe d’Espagne, le coach italien du Real Madrid, est menacé, à l'heure de disputer le Mondial des Clubs.

Pour ceux qui en doutaient encore, le cas Ancelotti témoigne parfaitement de l’intransigeance du Real Madrid. Lors de son premier passage dans la capitale espagnole (2013-2015), le technicien italien avait été viré sans ménagement, un an seulement après avoir soulevé la tant attendue dixième Ligue des Champions du club. Presque huit ans plus tard, le scénario risque de se répéter.



Carlo Ancelotti a beau avoir réussi le doublé Ligue des Champions-Liga la saison dernière, les prestations actuelles de son équipe ne le mettent clairement pas à l’abri d’une fin de mandat. La Casa Blanca est aujourd’hui deuxième du classement de Liga, à huit points du rival blaugrana. Le FC Barcelone fait mal aux Merengues cette saison puisqu’il s’est également imposé en finale de la Supercoupe d’Espagne disputée en Arabie Saoudite (3-1).



Ancelotti joue gros au mondial des clubs



Face à ce constat, Ancelotti joue gros lors du Mondial des Clubs au Maroc. Pour tenter de relancer son équipe, Ancelotti serait, selon la presse madrilène, tenté d’opérer un changement tactique en passant du 4-3-3 à un 4-2-3-1. De son côté, Relevo explique que l’Italien a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. La confiance s’est cassée, ajoute même le média qui assure que le Transalpin joue une partie de son avenir lors du Mondial des Clubs.



Le message est donc très clair pour Ancelotti, sans oublier le huitième de finale de Ligue des Champions qui se profile face à une équipe de Liverpool au plus mal. Une victoire au Maroc couplée à une qualification pour les quarts de finale donnerait donc un peu d’air au coach merengue. Dans le cas contraire, son avenir risque d’être scellé. Mais il pourra toujours se dire que le Brésil le courtise depuis plusieurs mois !