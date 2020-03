Real Madrid : fin de la quarantaine chez les Merengues

iGFM-(Dakar) Le 12 mars, le Real Madrid a publié un communiqué de presse pour annoncer que le club était placé en quarantaine.

« Le Real Madrid C. F. communique qu’un joueur de notre équipe première de basket-ball a été testé positif au coronavirus COVID-19. À partir de ce moment, il a été recommandé de rester en quarantaine pour l’équipe première de basket-ball et l’équipe première de football, étant donné que les deux équipes partagent des installations à Ciudad Real Madrid. De même, il a été décidé de fermer les installations de notre cité sportive et il est également recommandé que tout le personnel du Real Madrid, qui fournit ses services au sein du club, reste en quarantaine.Les matchs programmés aujourd’hui et demain, correspondant au basket de l’Euroligue et au football de la Liga, ne seront pas joués ».Des mesures radicales mais nécessaires pour éviter toute contamination. Et ce vendredi, AS rappelle que la quarantaine, ou plutôt la « quatorzaine », est désormais terminée pour les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, puisque quinze jours se sont écoulés. En revanche, cela ne change pas grand chose car les Merengues doivent continuer à rester confinés dans un pays où le coronavirus a fait déjà de nombreux dégâts.