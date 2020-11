mardi 3 novembre 2020 • 99 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Real Madrid accueille l'Inter de Milan, mardi soir, pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Les deux équipes sont en quête de succès. Malheur au vaincu.

Malheur au vaincu ! C'est l'enjeu de cette 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Inter, ce soir. Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera à l'Alfredo di Stéfano (Madrid) sera donné le mardi 3 novembre 2020 à 20h. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 15 fois depuis 1964, le dernier match entre les deux formations a été remporté par Inter Milan le mercredi 25 novembre 1998 (Ligue des champions - 5e journée : 3-1).

Pire, les deux équipes n'ont pas encore gagné dans ce groupe B. L'équipe de Zidane devrait donc se présenter en 4-3-3 avec Courtois dans le but. Une défense à quatre où Mendy, Ramos, Varane et Vazquez devraient être alignés. Un trio au milieu composé par Casemiro, Kroos et Valverde. En attaque, les Merengues pourront compter sur le retour d'Eden Hazard qui accompagnera Benzema et Asensio.

De leur côté, les Nerazzurri devront faire sans leur buteur, Romelu Lukaku, blessé. Pour le reste, ce sera le 3-4-3 classique d'Antonio Conte. Handanovic dans les buts avec une défense composée par Bastoni, De Vrij et D'Ambrosio. Un double pivot au milieu avec Vidal et Brozovic. Hakimi et Young animeront les couloirs. En attaque, on devrait retrouver Perisic, Barella et Lautaro en pointe.