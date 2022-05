jeudi 26 mai 2022 • 419 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) 26 joueurs ont été retenus par Carlo Ancelotti pour effectuer le voyage de Madrid à Saint-Denis. Dans la banlieue parisienne ce samedi, à 19h, ils ont tous une chance, plus ou moins grande, de disputer la finale de Ligue des Champions face au Liverpool FC de Jürgen Klopp.

Le groupe complet :



Gardiens : Courtois, Lunin et Fuidias



Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo et F. Mendy



Milieux de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Isco et Camavinga



Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr., Rodrygo et Mariano