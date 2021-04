mardi 6 avril 2021 • 411 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane et Jürgen Klopp devraient aligner des équipes quelque peu remaniées.

Ce soir marque le coup d’envoi des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et quoi de mieux que de démarrer avec le remake de la finale 2018 entre le Real Madrid et Liverpool ? Au stade Di Stefano, ce duel promet, car il est plus qu’important pour les deux équipes. Surtout pour des Reds septièmes du classement de Premier League et donc pas encore assurés de terminer dans un Big Four synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine.

Mais, pour ce combat de titans, Zinedine Zidane et Jürgen Klopp devront composer avec des effectifs peu épargnés par les blessures cette saison. Côté merengue, Dani Carvajal, Sergio Ramos et Eden Hazard ne seront pas là. Chez les Anglais, Virgil van Dijk, Joël Matip, Jordan Henderson et Divock Origi manquent à l’appel. Néanmoins, les deux entraîneurs auront quand même de quoi composer deux onze de départ séduisants.

Jota à la place de Firmino ?

À Madrid, ZZ devrait opter pour un 4-3-3 classique avec Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, une défense new-look forcément avec Lucas Vazquez reconduit sur le côté droit, un axe central composé de Raphaël Varane et de Nacho, tandis que Ferland Mendy animera le flanc gauche. Dans l’entrejeu, Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos devraient former l’éternel trio magique. Enfin, Vinicius Junior, Karim Benzema et Marco Asensio seraient chargés de trouver la faille.

En face, c’est un 4-3-3 qui est également attendu. Alisson gardera les buts. À l’instar de Zidane, Klopp devrait ensuite proposer une arrière-garde recomposée : Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Nathaniel Philipps, Andy Robertson. Un cran au-dessus, Fabinho devrait être la sentinelle avec Georginio Wijnaldum et Thiago Alcantara à ses côtés, même si l’Espagnol pourrait être remplacé par Naby Keita. Enfin, une petite surprise pourrait être à signaler devant, avec la titularisation de Diogo Jota (à la place de Roberto Firmino) aux côtés de Sadio Mané et de Mohamed Salah.

