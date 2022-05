mercredi 4 mai 2022 • 314 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après une demi-finale aller de toute beauté (4-3), le Real Madrid et Manchester City se retrouvent ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu pour la manche retour. Le vainqueur retrouvera Liverpool en finale de la Ligue des Champions qui aura lieu, au stade de France, le 28 mai prochain.

Un siège pour deux. Depuis hier soir, Liverpool a composté son billet pour Paris et la finale de la Ligue des Champions 2022. Les Reds attendent désormais de connaître l'identité du club qu'ils affronteront pour remporter la C1. Ce sera donc le Real Madrid ou Manchester City, deux équipes qui vont croiser le fer ce mercredi soir à 19 heures GMT dans le mythique Santiago-Bernabéu après nous avoir offert une manche aller de toute beauté (4-3 pour les Skyblues).



Pour ce choc cinq étoiles, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola vont sortir l'artillerie lourde. Côté madrilène, l'Italien devrait opter pour un 4-3-3 classique. Il devra néanmoins faire sans Eden Hazard, Gareth Bale et Isco. Annoncé forfait en raison d'un problème aux adducteurs, David Alaba est bien présent dans le groupe. Toutefois, il devrait débuter cette rencontre sur le banc. Nacho le remplacerait dans l'axe central où il serait associé à Militão pour défendre les cages de Thibaut Courtois, titulaire.



Une incertitude du côté des Madrilènes



Dans les couloirs, on retrouverait Ferland Mendy, à gauche, et Dani Carvajal, à droite. Absent à l'aller, Casemiro reprendrait sa place dans l'entrejeu aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric. Enfin, Karim Benzema sera a priori épaulé par Vinicius Jr et Valverde. Toutefois, Ancelotti pourrait aussi titulariser Rodrygo, auteur d'une belle entrée à l'aller, à la place de l'Uruguayen. Mais Valverde part avec une longueur d'avance. Côté mancunien, Pep Guardiola, qui fera sans John Stones, ne devrait pas faire de folies et miser sur son fameux 4-3-3.



City avec son équipe type



Devant l'indéboulonnable Ederson, le quatuor Cancelo-Laporte-Ruben Dias-Walker aura pour mission de contenir les nombreux assauts des Merengues. Pour remporter la bataille du milieu, le technicien catalan devrait opter pour Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne. Enfin, Phil Foden et Riyad Mahrez soutiendront Gabriel Jesus pour tenter de trouver la faille et le chemin des filets. Deux onze prometteurs qui ont de fortes chances de débuter ce soir à 19 heures GMT.