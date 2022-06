vendredi 10 juin 2022 • 240 lectures • 0 commentaires

Le Real Madrid a annoncé une tournée d'été prévue aux États-Unis durant laquelle il affrontera le FC Barcelone à Las Vegas, le Club América à San Francisco et la Juventus à Los Angeles.

Avant de retrouver la Liga, les fans du Championnat espagnol pourront profiter d'un Clasico amical entre le Real et le Barça le 23 juillet prochain. Les Madrilènes ont annoncé une tournée aux États-Unis fin juillet durant laquelle ils y affronteront notamment leur rival national, informe L'Equipe.



Le premier match, contre Barcelone, se jouera à Las Vegas, plus précisément à l'Allegiant Stadium. Trois jours plus tard, les coéquipiers de Karim Benzema seront à l'Oracle Park de San Francisco pour y affronter le Club América, éliminé en demi-finales du tournoi de clôture du dernier Championnat mexicain. Enfin, le Real Madrid termina son séjour américain face à la Juventus Turin au Rose Bowl Stadium de Los Angeles.