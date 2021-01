jeudi 21 janvier 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Zinedine Zidane est poussé vers la sortie par les supporters du Real Madrid après la défaite en Coupe du Roi, mercredi soir, face à une équipe de D3, renseigne Footmercato.

Après la défaite en Coupe du Roi face à Alcoyano hier soir, le Real Madrid plonge encore un peu plus dans une crise sportive. Auteurs d’une phase de poules de Ligue des Champions controversée, les Merengues sont à la traîne en championnat. À 4 points de leur voisin, l’Atlético, qui compte 2 matchs en retard, le titre en Liga semble s’éloigner de plus en plus. L’élimination prématurée hier soir constitue une énième humiliation qui pourrait être fatale à Zinedine Zidane.

Aujourd’hui, AS pose la question suivante aux supporters madrilènes, à travers un sondage : «Zidane doit-il rester à Madrid ?» Le sondage a été publié ce matin à 7h sur le site du quotidien espagnol, et pour l’instant c’est le « Non » qui l’emporte avec 60% des voix. Si les résultats du Real ne s'améliorent pas prochainement, le technicien français pourrait prendre la porte avant la fin de la saison.