iGFM - (Dakar) Les entreprises turques sont en train de suppléer celles chinoises, françaises et indiennes dans le continent africain. Ces cinq dernières années, l'essentiel des infrastructures de Dakar à Yaoundé en passant par Addis Abéba a été réalisé par des entreprises turques.

Avec son ingénierie poussée et le développement de ses entreprises, la Turquie est en train de prendre la place de leader dans la réalisation d’infrastructures dans le continent africain.

La Turquie s'investit de plus en plus en Afrique, en particulier en matière de développement des infrastructures. Ces dernières années, elle a entrepris de nombreux projets de développement en Afrique, allant de la construction de routes et de ponts à la mise en place de projets énergétiques, en passant par la construction d'hôpitaux et d'autres infrastructures importantes.

L'une des réalisations les plus remarquables de la Turquie en Afrique ces dernières années est la construction de l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, au Sénégal. Inauguré en 2017, l'aéroport a été construit par le consortium turc Summa-Limak-Cengiz et est considéré comme l'un des aéroports les plus modernes et les plus avancés d'Afrique de l'Ouest. Également, la Turquie a construit une centrale électrique à gaz à Kribi, au Cameroun.

La centrale électrique d'une capacité de 216 MW a été construite par la société turque METKA et a été inaugurée en 2013. La centrale a considérablement amélioré l'approvisionnement en électricité au Cameroun et a permis de réduire les coupures d'électricité dans le pays. En Éthiopie, la Turquie a construit la plus grande usine textile du pays.

La société turque Ayka Addis a investi plus de 140 millions de dollars dans la construction de l'usine qui emploie environ 10 000 personnes. L'usine a permis d'augmenter la capacité de production de textiles en Éthiopie et a contribué à créer des emplois pour la population locale. En sus de ces projets, la Turquie a également construit un certain nombre de routes et de ponts en Afrique.

En Tanzanie, la Turquie a construit un pont de 680 mètres de long sur le fleuve Wami. Le pont a été construit par la société turque Yapi Merkezi et a considérablement amélioré la connectivité dans la région. On peut aussi citer la réalisation d’une autoroute en Éthiopie qui relie la capitale Addis-Abeba au port de Djibouti.

La construction de l'autoroute a été réalisée par la société turque Yapi Merkezi et a amélioré la connectivité entre les deux pays, facilitant ainsi le commerce et les échanges. En Somalie, la Turquie a construit un hôpital moderne à Mogadiscio, la capitale du pays. L'hôpital a été construit par la société turque Favori LLC et est équipé d'équipements médicaux de pointe pour fournir des soins de santé de qualité aux patients.