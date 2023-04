vendredi 14 avril 2023 • 2006 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce vendredi, Idrissa Seck devrait annoncer sa candidature pour la future présidentielle. Un acte politique qui devrait avoir plusieurs conséquent sur l’appareil exécutif.

Ce sont les conséquences qui pourraient découler d’une déclaration de candidature de Idrissa Seck. En effet, si le président de Rewmi annonce qu’il sera en lice pour les joutes électorales prochaines, il va devoir démissionner de son poste de président du Conseil économique, social et environnemental.



De plus, si ses lieutenants le suivent, des ministres vont devoir démissionner du gouvernement. Il s’agit de : Aly Saleh Diop (ministre de l'Elevage) et Yankhoba Diattara (ministre des Sports). Ce qui va obliger le président Macky Sall à faire un petit réaménagement gouvernemental et de trouver un nouveau président du Conseil économique, social et environnemental.



Selon "Les Échos", Idrissa Seck devrait dévoiler ce vendredi sa position sur une éventuelle candidature du Président Macky Sall. Et sauf changement de dernière minute, il va déclarer officiellement sa propre candidature à la présidentielle de 2024.