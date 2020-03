Rebondissements dans l’affaire Marie Louise et Racky Aidara

iGFM – (Dakar) L’affaire Marie Louise Diaw et Racky Aidara a eu des rebondissements. D’après les audios partagés sur les réseaux, la famille de Babacar Gueye ne voulant pas de ce mariage, l’on tendu un piège pour mettre fin à cette union.

La famille de Babacar ne voulait pas du mariage entre Racky et leur fils, demandant à Marie Louise d’appeler Racky et de l’enregistrer à son insu puis de leur envoyer l’audio. De ce fait, ils pourront prouver à leur fils que Racky était une fille de mœurs légère pour empêcher le mariage. C’était le but visé et tout ceci en garantissant à Marie Louise qu’elles ne vont jamais partager ces enregistrements.

Mame Fama GUEYE