Recadrages, partenaires, conférences et voyages compressés… Où et comment l’Etat a trouvé les 1000 milliards

iGFM – (Dakar) Mille milliards de francs Cfa. En 2003, c’était déjà le budget total de notre pays. Aujourd’hui, cout global du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du covid-19, ils représentent 7% de notre richesse nationale.

Les partenaires ont mis à disposition 586 milliards de cfa. La contribution volontaire des sénégalais dans ce fonds a été arrêté à 15 milliards de francs Cfa bien que les dons continuent toujours à affluer.

L’effort de recadrage du budget 2020 a, lui, apporté 399 milliards FCFA. Et dans ces ressources, 159 milliards ont été amassés avec les économies réalisées dans la restructuration et la rationalisation de la carte diplomatique, la maîtrise des dépenses de téléphone et la suspension des acquisitions de véhicules.

Conférences, billets d’avions, frais de mission… taillés

L’Etat a aussi taillé les budgets qui étaient alloués aux conférences, congrès et séminaires, les billets d’avions pour agents et familles, les frais de mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les habillements et accessoires, etc. Puis, le gouvernement a aussi procédé à une réallocation des ressources de projets financés sur ressources internes et a opéré pour 40 milliards FCFA de différé de nouveaux projets.

Sur les 586 milliards versés par les partenaires au développement, Le Fmi a décaissé 100% de la quote part du Sénégal, soit 264 milliards FCFA ; la banque mondiale, elle, a mis à disposition138 milliards FCFA d’appui budgétaire additionnel, la Banque Ouest africaine de développement 26,074 milliards de francs Cfa, la Banque Islamique de Développement 98 milliards de francs Cfa et la Banque africaine de Développement 60 milliards de francs Cfa..

Ce qu’il faut souligner avec ces apports des partenaires, c’est que ces appuis financiers de 586 milliards de francs Cfa sont intégrés dans notre nouveau cadrage budgétaire, qui va évoluer avec les appuis attendus d’autres partenaires bilatéraux tels que l’Union Européenne.

Youssouf SANE