jeudi 30 décembre 2021 • 454 lectures • 0 commentaires

Ai Sénégal a réceptionné hier son tout nouvel A220-300. Baptisé «Niokolo-Koba», l’aéronef a été présenté aux sénégalais dont le chef de l’Etat qui a présidé la cérémonie de réception. Dans son discours, le président Macky Sall a insisté sur plusieurs aspects quant à la gestion de la compagnie nationale.

«Vous êtes, monsieur le directeur général, dans un domaine où il est aussi difficile de conquérir la clientèle que de la fidéliser. C’est dire que le respect des règles de performances du transport aérien que sont : la sécurité, la sureté, la rigueur dans l’organisation, la ponctualité des vols et la qualité de service et de la communication doivent rester de mise dans votre action au quotidien», a-t-il dit au Dg d’Air Sénégal.



Le transport aérien est exigeant et concurrence est rude a souligné le chef de l’Etat. Et ces aspects ne laissent aucune marge d’erreur ou de négligence, surtout dans un contexte rendu encore plus difficile. «Je vous fais confiance dans la quête des meilleures performances. L’Etat est à vos côtés. En définitive, le sort de la compagnie et la clé de votre succès sont entre vos mains.»