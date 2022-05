mardi 24 mai 2022 • 1412 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a réagi sur la décision du Conseil constitutionnel qui a validé leur recours à propos de leur liste de Dakar. Les sages ont déclaré mal fondée la décision du ministre chargé des élection sur la question.

«Je me réjouis au nom de tous les leaders de la coalition, militants de Sympathisants de cette décision qui ne fait que rétablir la vérité qui ne fait que remettre la Direction générale des élections (Dge) à sa place.



Parce qu’à ce niveau, ce problème pouvait être réglé d’autant plus qu’il y avait des candidats qui avaient démissionné de leur droit d’pêtre remplacés.



Et par conséquent on pouvait régler ce problème à ce niveau. Mais, ils n’ont pas voulu le faire. On se réjouit de cette décision qui va pouvoir nous permettre de compétir dans la capitale sénégalaise à Dakar.»