jeudi 7 juillet 2022 • 127 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ils étaient en grève de la faim pour exiger de l'État du Sénégal leur recrutement dans la fonction publique. Une doléance entendue par le Président de la République qui, en Conseil des Ministres de ce mercredi 6 juillet, a donné des directives allant dans le sens d'insérer les personnes handicapées diplômées.

Pour le mouvement national des handicapés républicains, ''cette importante mesure est à saluer avec la plus grande énergie, car elle confirme tout le bien qu'on disait de la politique sociale du chef de l'Etat. Et aussi elle s'ajoute aux nombreux acquis déclinés dans le cadre de la loi d'orientation sociale soutenue par les pouvoirs publics depuis 2012''.

PUBLICITÉ

Le bureau du mouvement des handicapés républicains se réjouit de la décision de recruter les diplômés handicapés en gréve de la faim. Le président Toumani Camara et ses camarades applaudissent une telle initiative qui, selon eux, renforce la politique sociale du président Macky Sall qui a encore prouvé qu'il accorde une place prépondérante à l'égalité des chances et à la promotion des droits des personnes handicapées.

PUBLICITÉ

Cette mesure est édictée dans un contexte de pré campagne pour les élections législatives et pour lesquelles, le chef de l'Etat a encore démontré sa volonté de faire de l'inclusion sociale un point phare de sa ligne de gestion. En effet, se félicitent les membres du MNHR, '' le président Macky Sall a décidé d'inclure dans les comités électoraux départementaux et communaux le Pôle des personnes handicapés, ce qui est une avancée dans l'organisation des formations politiques. Pour Cheikh Ndiaye, Vice Président du mouvement, '' en perspective aux prochaines joutes du 31 juillet aussi importantes que les législatives, nous remercions et approuvons la.decision du Président Macky Sall qui implique les personnes handicapées dans l'organigramme des comités électoraux et départementaux. Nous percevons bien ce message qui est pour nous une invitation à redoubler d'efforts dans la coalition Benno Bokk Yakaar, et à participer activement aux efforts de conquête d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale''.